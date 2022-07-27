تراجع أرباح "ألفابيت" الفصلية للربع الثاني على التوالي.. النفقات التهمت الإيرادات

انخفضت الأرباح الفصلية لشركة ألفابيت، للربع الثاني على التوالي، رغم تحقيقها إيرادات أعلى.

وحققت "ألفابيت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، أرباحاً تقدر بحوالي 16 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2022، انخفاضاً من 18.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حسب ما أفادت الشركة في تقرير أرباح الربع الثاني من عام 2022.

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وعلى الرغم من تحقيق الشركة إيرادات أكثر خلال الربع الثاني من 2022، والتي بلغت 69.7 مليار دولار، ارتفاعاً من 61.9 مليار دولار في العام الماضي، إلا أن النفقات كانت أعلى، حيث إنه مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، أنفقت "غوغل" حوالي 3 مليارات دولار إضافية على كل من البحث والتطوير والمبيعات والتسويق.

وخلال الشهر الماضي، حذرت "غوغل" الموظفين من أن الأوقات قد تكون صعبة.

وفي وقت مبكر من شهر يوليو، أرسل الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيتشاي، مذكرة تحذر من أن غوغل "ليست محصنة ضد الرياح المعاكسة الاقتصادية".

وقال إن الشركة "ستحتاج إلى أن تكون أكثر ريادة للأعمال، والعمل بإلحاح أكبر، وتركيز أكثر حدة، وجوع أكثر مما لدينا نظهره في الأيام المشمسة ".

وبعد أكثر من أسبوع بقليل، ورد أن الشركة أخبرت الموظفين بأنها ستوقف التوظيف مؤقتاً لمدة أسبوعين، قائلة إنها ستستغل الوقت "لمراجعة عدد الموظفين لديها".

ويساعد بيان الأرباح في توفير بعض السياق لهذه التحركات، إذ أنهت "غوغل" الربع الثاني من عام 2021 بعدد 144.056 موظفاً، فيما تضخم هذا الرقم إلى 174.014 بحلول الربع الثاني من عام 2022.