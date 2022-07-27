أرباح البنك الأهلي السعودي ترتفع 98% إلى 4.6 مليار ريال في الربع الثاني

ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي السعودي بنسبة 98.14% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 4.59 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 2.32 مليار ريال أرباح الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي السعودي بنسبة 1.93% مقارنة بصافي ربح بنحو 4.5 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

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وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 98.1%، بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وأضاف أنه يعود كذلك إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 10.3%، نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وارتفاع الدخل من رسوم خدمات مصرفية قابله جزئياً انخفاض في دخل الاستثمارات.

وأوضح أن إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان انخفض بنسبة 36.5%. ويعود ذلك لانخفاض إيجارات ومصاريف المباني، وإطفاء موجودات غير ملموسة، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، وصافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي السعودي بنسبة 58.8% إلى نحو 9.09 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 5.72 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2021.