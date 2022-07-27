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أرباح "كيان السعودية" تتراجع 81% إلى 150 مليون ريال بالربع الثاني

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كيان السعودية
سوق السعودية

أرباح "كيان السعودية" تتراجع 81% إلى 150 مليون ريال بالربع الثاني

بسبب ارتفاع في متوسط تكلفة اللقيم وانخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات

دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح شركة كيان السعودية للبتروكيماويات "كيان السعودية"، بنسبة 80.78% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 150.13 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 780.99 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب انخفاض صافي الربح في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع في متوسط تكلفة اللقيم وانخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات على الرغم من ارتفاع الكميات المنتجة والمباعة.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح "كيان السعودية" بنسبة 28.3% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 209.38 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

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وخلال النصف الأول من العام الحالي، تراجع صافي أرباح "كيان السعودية" بنسبة 71.78% إلى نحو 359.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة مقابل نحو 1.27 مليار ريال في النصف الأول من 2021.

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