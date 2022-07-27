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ارتفاع أرباح "دبي الإسلامي" الفصلية 34% إلى 1.3 مليار درهم

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بنوك الإمارات

ارتفاع أرباح "دبي الإسلامي" الفصلية 34% إلى 1.3 مليار درهم

جاءت أعلى من توقعات المحللين

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أرباح بنك دبي الإسلامي بنحو 34% في الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى نحو 1.3 مليار درهم، مقابل أرباح بلغت 1.007 مليار درهم كان سجلها البنك في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاءت النتائج أعلى من توقعات المحللين، البالغة 1.2 مليار درهم.

وعلى مدار الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ارتفعت أرباح البنك بنحو 45% إلى 2.7 مليار درهم.

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وسجل البنك خلال النصف الأول من العام 2022، إيرادات بقيمة 6.26 مليار درهم، مقابل إيرادات بلغت 5.84 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2021.

وتراجعت مصاريف انخفاض القيمة إلى 947.6 مليون درهم بالنصف الأول، مقابل 1.49 مليار درهم بالأشهر الـ6 الأولى من العام الماضي.

وأظهرت بيانات المصرف، انخفاض ودائع العملاء لديه بنحو 1.8% خلال النصف الأول من العام 2022 إلى 202 مليار درهم.

في المقابل ارتفع صافي تسهيلات وقروض البنك خلال ذات الفترة بنحو 4% إلى 194.4 مليار درهم.

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