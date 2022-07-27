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البنك العربي الوطني يربح 707.7 مليون ريال في الربع الثاني بنمو 50%

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البنك العربي الوطني
فرع تابع للبنك العربي الوطني
بنوك السعودية

البنك العربي الوطني يربح 707.7 مليون ريال في الربع الثاني بنمو 50%

بسبب الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وتوزيعات أرباح وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أرباح البنك العربي الوطني بنسبة 49.68% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 707.7 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 472.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وتوزيعات أرباح وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وصافي مكاسب من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل وصافي دخل المتاجرة وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي دخل العمليات الأخرى، وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وإيجار ومصاريف مبانٍ.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح البنك العربي الوطني بنسبة 8.76% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 650.7 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

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وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح البنك العربي الوطني بعد الزكاة والضريبة بنسبة 28.76% إلى نحو 1.36 مليار ريال مقارنة بنحو 1.05 مليار ريال في النصف الأول من 2021.

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