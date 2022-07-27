دخل العمليات ينمو بأرباح بنك البلاد 22.8% إلى 511 مليون ريال في الربع الثاني
بلغت أرباحه مليار ريال في النصف الأول
ارتفعت أرباح بنك البلاد بنسبة 22.8% في الربع الثاني من 2022 إلى نحو 511 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح بنحو 416.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.
وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح بنك البلاد بنسبة 4.22% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح 490.3 مليون ريال في الربع الأول من 2022.
وقال بنك البلاد في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الدخل في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، جاء نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 11%، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، وتوزيعات الأرباح، ومكاسب تحويل عملات أجنبية ودخل العمليات الأخرى، ما قابله انخفاض في دخل وأتعاب العمولات ومكاسب الاستثمارات.
ارتفع دخل العمليات بنسبة 10.77% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 1.25 مليار ريال مقارنة بنحو 1.13 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.
وخلال النصف الأول من 2022، ارتفع صافي أرباح بنك البلاد بنسبة 23.8% إلى نحو مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 808.8 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2021.
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