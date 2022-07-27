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مصرف الإنماء يربح 925 مليون ريال في الربع الثاني بزيادة 30.2%

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مصرف الإنماء
بنوك السعودية

مصرف الإنماء يربح 925 مليون ريال في الربع الثاني بزيادة 30.2%

نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 16.9%

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح مصرف الإنماء بنسبة 30.24% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 925.1 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 710.3 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح مصرف الإنماء بنسبة 12.17% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح بنحو 824.7 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وقال المصرف في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الدخل في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، جاء نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 16.9%. ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، ودخل الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ودخل تحويل العملات، والدخل من العمليات الأخرى.

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بلغ إجمالي دخل العمليات نحو 1.93 مليار ريال في الربع الثاني من 2022، مقارنة بنحو 1.65 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

وخلال النصف الأول من 2022، ارتفع صافي أرباح مصرف الإنماء بنسبة 29.4% إلى نحو 1.75 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 1.35 مليار ريال أرباحها في النصف الأول من 2021.

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