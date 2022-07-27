مصر تتوقع نمو الاستثمارات الأجنبية بالشركات الناشئة 73%

تتوقع الحكومة المصرية نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة المصرية هذا العام إلى 850 مليون دولار.

ووفق بيان، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة المصرية، عمرو طلعت، إن هذا الرقم يعد أعلى بنسبة 73% من الاستثمارات البالغة قيمتها 490 مليون دولار في الشركات الناشئة التي سجلتها الوزارة في عام 2021.

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وتشير البيانات المتاحة إلى أن الشركات الناشئة المحلية تمكنت من جمع أكثر من 373 مليون دولار في عام 2021، مع حصول شركات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية على نصيب الأسد.

وتمكنت الشركات الناشئة في مصر من جمع نحو 288 مليون دولار حتى الآن هذا العام. وعلى الرغم من أن هذا الرقم تقريبي (نظرا لأن العديد من الشركات الناشئة لا تكشف عن المبلغ المحدد الذي جمعته في جولة واحدة)، إلا أنها تشير إلى أن شركات الناشئة حجزت حوالي 29% فقط مما تتوقعه الحكومة، ما يتطلب انعكاسا خطيرا للرياح المعاكسة التي تتسبب في تشديد رأس المال المغامر في جميع أنحاء العالم.

في الوقت نفسه، تخطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء 19 مركزا جديدا للتدريب والابتكار الرقمي، يطلق عليها اسم مراكز الإبداع الرقمي في مصر (كيرياتيفا)، لتوفير التدريب الفني على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعم الشركات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا.

ودخلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر أيضا، في شراكة مع شركات تقنية عالمية غير معلنة لتدريب أكثر من 225 ألف شخص خلال العام المالي الحالي بتكلفة 1.3 مليار جنيه.