"أدنوك" تستحوذ على "زاخر مارين" لتعزيز أعمالها في النفط وطاقة الرياح

اشترت "أدنوك" الإماراتية، شركة ZMI Holdings، في إطار سعيها لتعزيز أعمالها في مجال النفط والغاز الطبيعي وطاقة الرياح.

وأفاد بيان بأن شركة بترول أبوظبي الوطنية، ستستحوذ على شركة ZMI التي يقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة والمعروفة أيضاً باسم "زاخر مارين إنترناشيونال"، لكن لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

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وقالت ZMI إنها ستحقق على الأرجح أرباحاً قياسية تشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك Ebitda هذا العام بأكثر من 300 مليون دولار، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والغاز منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعادة ما تقدر قيمة الشركات في هذا القطاع بما يتراوح بين خمسة و15 مرة من Ebitda.

وستحتفظ ZMI بعلامتها التجارية، كما ستواصل العمل ككيان مستقل على الرغم من أنها ستندرج تحت Adnoc Logistics & Services، وهي ذراع تدرس "أدنوك" طرحها في البورصة، حسب ما أفادت "بلومبرغ" في فبراير.

وقدمت مجموعة غولدمان ساكس، المشورة لشركة ZMI، وعملت مويليس Moelis & Co مع "أدنوك".

وتأسست ZMI في عام 1984، ويعمل فيها حوالي 1400 شخص في الإمارات والسعودية وقطر والصين، حيث فازت بأول عقد لها - لمشروع الرياح البحرية - العام الماضي.

وقال المدير المالي للشركة، أحمد عمر في مقابلة إن أسطول الشركة المكون من 62 سفينة دعم وصندل تقدر قيمته بنحو 1.6 مليار دولار.