"كريدي سويس" يتكبد خسائر بقيمة 1.6 مليار دولار في الربع الثاني

تكبد بنك "كريدي سويس"، خسائر فصلية بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، متأثرا بتراجع إيرادات الصيرفة الاستثمارية والتداول وارتفاع نفقات التقاضي.

وشهد البنك تخارج 7.7 مليار فرنك سويسري وسط عزوف العملاء عن أخذ المخاطر وسط تقلبات أسواق المال.

مادة اعلانية

وكان البنك السويسري، حقق أرباحا بنحو 253 مليون فرنك سويسري في الربع الثاني من العام الماضي.

يشار إلى أن "كريدي سويس"، أعلن الشهر الماضي عن جولة جديدة من تخفيضات الوظائف، كجزء من حملة متجددة لخفض التكاليف.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر وقتها، أن البنك السويسري يدرس تخفيضات في عدد الموظفين عبر الأقسام، بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات في مناطق مختلفة.