أرباح "أبوظبي الأول" ترتفع 50% إلى 8 مليارات درهم في النصف الأول

أعلن بنك أبوظبي الأول أن صافي أرباح المجموعة بلغ 8 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بارتفاع نسبته 50% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2021.

وقال البنك، إن إجمالي الإيرادات بلغ 12.5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 31% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، ويشمل 3.1 مليار درهم ربح صافي من بيع حصة الأغلبية في شركة ماغناتي للمدفوعات.

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من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني: " حقق البنك أداءً قوياً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 بارتفاع نسبته 50% في صافي الأرباح، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2021. وعلى الرغم من التقلبات المتزايدة في السوق العالمية؛ حافظت أعمالنا الأساسية على زخم نمو يعكس قوة تنفيذ مبادرات الأعمال عبر تنوعها وتركيزنا الاستراتيجي على مواصلة توطيد علاقاتنا مع العملاء"، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأضافت أن صافي الإقراض لبنك أبوظبي الأول ارتفع بنحو 50 مليار درهم منذ بداية العام.

من جهته قال رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول جيمس بورديت: "حققت مجموعة بنك أبوظبي الأول أداءً قوياً خلال الربع الثاني من عام 2022، حيث بلغ صافي الأرباح 2.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13% مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي، ليبلغ صافي الأرباح 8 مليارات درهم خلال النصف الأول. وبلغت نسبة العائد على حقوق الملكية الملموسة 19.5% خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع 13.6% في النصف الأول من عام 2021.

وبحسب بيان البنك، بلغت مخصصات انخفاض القيمة 1 مليار درهم، بانخفاض نسبته 9% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، وبلغت تكلفة المخاطر السنوية 47 نقطة أساس، فيما بلغت التكاليف التشغيلية 3.1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021 بعد استثناء تكاليف أعمال بنك عوده مصر، ما يعكس تواصل الاستثمارات لتحقيق النمو.

ووصلت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي إلى 459 مليار درهم بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع الربع الأول، وبنسبة 12% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثاني، وبلغت ودائع العملاء 648 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8% مقارنة مع الربع الأول، وارتفاع نسبته 5% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثاني.

وبلغت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير 291 مليار درهم بارتفاع نسبته 15% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021 وحافظت المجموعة على معدلات سيولة مرتفعة، حيث بلغ معدل تغطية السيولة 135%، وبلغت جودة أصول جيدة مع نسبة القروض المتعثرة 3.6%، في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات 100%، وبلغ معدل حقوق الملكية – الشق الأول 12.6% وهو أعلى من المتطلبات التنظيمية.