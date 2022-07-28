أرباح "أنابيب الشرق" ترتفع 190% إلى 6.2 مليون ريال في 3 أشهر

ارتفعت أرباح شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة "أنابيب الشرق" بنسبة 190.18% في الربع الأول من السنة المالية للشركة المنتهية في 30 يونيو 2022، إلى نحو 6.23 مليون ريال، مقارنة بنحو 2.15 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية السابقة.

وقالت "أنابيب الشرق" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع الأرباح في الربع الأول على أساس سنوي، يعود إلى زيادة حجم المبيعات ومتوسط أسعار البيع، مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة قدرها 38%.، وانخفاض متوسط تكلفة الطن من المواد الخام الرئيسية بنسبة 14%، والذي ساهم فى ارتفاع اجمالي الربح بنسبة 66%.

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وأضافت أنه يعود كذلك إلى تراجع مصروف ضريبة الدخل بنسبة 83%، بالرغم من ارتفاع مصروف الزكاة بنسبة 24%.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "أنابيب الشرق" بنسبة 56.48% في الربع الأول من السنة المالية الحالية، مقارنة بصافي ربح نحو 14.3 مليون ريال في الربع الرابع من السنة المالية السابقة.