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أرباح البنك السعودي للاستثمار ترتفع 11% إلى 321 مليون ريال بالربع الثاني

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البنك السعودي للاستثمار
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بنوك السعودية

أرباح البنك السعودي للاستثمار ترتفع 11% إلى 321 مليون ريال بالربع الثاني

نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 7.8%

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح البنك السعودي للاستثمار بنسبة 11.43% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 320.7 مليون ريال مقارنة بأرباح نحو 287.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، بسبب الارتفاع في إجمالي دخل العمليات والانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات.

وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 7.8% إلى 772.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2022، مقارنة بنحو 716.7 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وجاء ارتفاع دخل العمليات بشكل رئيسي من الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر وأرباح تحويل عملات أجنبية، قابله انخفاض في مكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، ودخل أتعاب خدمات بنكية ودخل عمليات أخرى.

انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.6% نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى وإيجار ومصاريف مباني، قابله ارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى، رواتب ومصاريف الموظفين واستهلاك وإطفاء.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "الاستثمار" بنسبة 11.74% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 287 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وخلال النصف الأول من 2022، ارتفع صافي أرباح البنك السعودي للاستثمار بنسبة 21.22% إلى 607.7 مليون ريال مقارنة بصافي أرباح نحو 501.3 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

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