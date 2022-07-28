أرباح "بنك الخليج" الفصلية تقفز 235% إلى 15 مليون دينار

ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك الخليج الكويتي بنسبة 235% لتصل إلى 15 مليون دينار.

وعلى مدار الستة أشهر الأولى من هذا العام، ارتفعت أرباح البنك بنحو 84% إلى 30.3 مليون دينار.

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وأوضح بنك الخليج أن ارتفاع الأرباح نصف السنوية، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بواقع 13.5 مليون دينار.