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أرباح "بنك الخليج" الفصلية تقفز 235% إلى 15 مليون دينار

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بنك الخليج
بنوك الكويت

أرباح "بنك الخليج" الفصلية تقفز 235% إلى 15 مليون دينار

على مدار نصف السنة، ارتفعت أرباحه بنحو 84% إلى 30.3 مليون دينار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك الخليج الكويتي بنسبة 235% لتصل إلى 15 مليون دينار.

وعلى مدار الستة أشهر الأولى من هذا العام، ارتفعت أرباح البنك بنحو 84% إلى 30.3 مليون دينار.

وأوضح بنك الخليج أن ارتفاع الأرباح نصف السنوية، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بواقع 13.5 مليون دينار.

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