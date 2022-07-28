بنوك الكويت
أرباح "بنك برقان" تتراجع 20% في الربع الثاني إلى 15 مليون دينار
أرباح البنك ارتفعت 13% إلى 27.2 مليون دينار في الستة أشهر الأولى من العام
تراجعت أرباح "بنك برقان" الكويتي بـ 20% في الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى نحو 15 مليون دينار.
فيما ارتفعت أرباح البنك بواقع 13% إلى 27.2 مليون دينار، في الستة أشهر الأولى من العام.
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وأوضح "بنك برقان" أن ارتفاع أرباح النصف الأول 2022، يعود إلى انخفاض في مخصصات خسائر الائتمان.
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