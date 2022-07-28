بنوك الكويت
أرباح بنك وربة الكويتي ترتفع 56.5% في الربع الثاني
وتقفز بنسبة 96.1% في النصف الأول
أعلن بنك وربة الكويتي اليوم الخميس أن ربحه الصافي ارتفع بنسبة 56.5% في الربع الثاني من 2022، ليبلغ 5.125 مليون دينار (16.7 مليون دولار) مقارنة مع 3.274 مليون دينار قبل عام.
وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن ربحه الصافي نصف السنوي ارتفع بنسبة 96.1% ليصل إلى 11.876 مليون دينار مقارنة مع 6.056 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2021.
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