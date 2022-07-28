أرباح "ثوب الأصيل" تتراجع 27% إلى 25 مليون ريال في الربع الثاني
وتوصي بتوزيع 7.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول
تراجع صافي أرباح شركة ثوب الأصيل "الأصيل" بنسبة 27.4% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 25.05 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 34.49 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة قيمة مخصص خسائر الائتمان متماشية مع الارتفاع العام في المدينين التجاريين وذلك طبقا لمتطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم 9.
وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "الأصيل" بنسبة 32.05% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 18.97 مليون ريال في الربع الأول من 2022.
وتراجع صافي ربح الشركة بنسبة 9.16% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 44.02 مليون ريال، مقابل 48.46 مليون ريال في النصف الأول من 2021.
وفي بيان منفصل، أعلنت شركة ثوب الأصيل عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2022، بإجمالي 30 مليون ريال موزعاً على 40 مليون سهم.
وقالت الشركة إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.75 ريال للسهم بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.
ويكون تاريخ الأحقية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاستحقاق 3 أغسطس 2022، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
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