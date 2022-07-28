بنك الإمارات دبي الوطني يربح 953 مليون دولار في الربع الثاني بزيادة 42%

سجل بنك الإمارات دبي الوطني قفزة في صافي أرباحه في الربع الثاني من العام بنسبة 42% مدفوعا بارتفاع العائدات وتراجع مخصصات انخفاض القيمة.

وارتفع صافي أرباح البنك إلى 3.5 مليار درهم (952.98 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو/حزيران من 2.46 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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فيما ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 27% في الربع الثاني على أساس سنوي مع رفع أسعار الفائدة وشهدت وحدة البنك في تركيا دينيز بنك نموا كبيرا في القروض وزيادة في الأرباح.

وقال البنك في بيان "تعتبر المجموعة اليوم في وضع جيد جدا تحسبا لارتفاع أسعار الفائدة، كما أنها ستواصل الاستثمار في توسعها الدولي وقدراتها الرقمية لدعم فرص النمو في عملية الطرح المستقبلي".

ورفعت أغلب البنوك المركزية في الخليج أسعار الفائدة الرئيسية بثلاثة أرباع نقطة مئوية أمس الأربعاء تمشيا مع رفع الفائدة الأميركية إذ ترتبط عملات هذه الدول بالدولار.