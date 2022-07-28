"الدار" تحقق قفزة في أرباح الربع الثاني.. وتستحوذ على 4 أبراج تجارية من "مبادلة"

أعلنت شركة الدار العقارية في أبوظبي، اليوم الخميس، عن زيادة بنسبة 54% في أرباح الربع الثاني، مدعومة بمبيعات قياسية بفضل قوة الطلب المحلي والعالمي.

وبلغت الأرباح العائدة على المساهمين 803.99 مليون درهم (218.91 مليون دولار) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، مقارنة مع 520.83 مليون درهم قبل عام.

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وارتفعت مبيعات المجموعة في الربع الثاني بنسبة 33% إلى 3.12 مليار درهم.

وقالت شركة التطوير العقاري، إنها وقعت اتفاقية مع شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، للاستحواذ على أربعة أبراج تجارية من الفئة الممتازة في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لأبوظبي في جزيرة المارية.

وتشمل الصفقة، الاستحواذ على الأبراج التجارية الأربعة الرئيسية في سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية، وهي "السلع" و"السراب" و"المقام" و"الختم"، بإجمالي مساحة قابلة للتأجير تبلغ 180 ألف متر مربع ؛ إلى جانب مساحات صف السيارات المخصصة في المنطقتين الشمالية والجنوبية والتي تخدم الأبراج المكتبية، وبالإضافة إلى مساحة أخرى متعددة الاستخدامات.

وستنضم هذه الأبراج التجارية إلى محفظة شركة الدار للاستثمار العقاري، إحدى أكبر شركات الاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة، حيث تقدر قيمتها بنحو 4.3 مليار درهم.

وبذلك يرتفع إجمالي الاستثمارات التي وظفتها "الدار" خلال عام 2022 في الأصول المدرَّة للدخل الثابت إلى أكثر من 7 مليارات درهم.

وستعزز هذه الصفقة من قدرة شركة الدار على الاستفادة من فرص النمو الواعدة في سوق الأصول المكتبية الممتازة في جزيرة الماريه، وتحديداً في سوق أبوظبي العالمي.