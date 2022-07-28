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"المملكة القابضة" تستثمر 1.06 مليار ريال في "مجموعة فينكس" البريطانية

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سوق السعودية

"المملكة القابضة" تستثمر 1.06 مليار ريال في "مجموعة فينكس" البريطانية

تخدم Phoenix Group أكثر من 13 مليون عميل

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المملكة القابضة (KHC) السعودية عن استثمار بقيمة 1.06 مليار ريال بما يعادل 232.9 مليون جنيه إسترليني، في مجموعة فينكس (Phoenix Group)، وهي إحدى أكبر شركات التأمين والادخار والتقاعد في المملكة المتحدة.

وكان استثمار شركة المملكة القابضة في مجموعة فينكس جزاً من البرنامج الاستثماري الذي تم الإعلان عنه بتاريخ 23 يونيو 2022، وتم مؤخرا زيادة الحصة إلى 3.79%.

وقالت المملكة القابضة في بيان نشر على موقع "مجموعة تداول"، إن هذا الاستثمار يعتبر استمراراً لاستراتيجية شركة المملكة القابضة للاستثمار في الشركات القيادية التي تعتبر رائدة في السوق في مجالها.

وتأسست شركة فينيكس (Phoenix) عام 1782م، وهي أكبر شركة للادخار والتقاعد وإحدى أكبر شركات التأمين في المملكة المتحدة. تخدم مجموعة فينيكس (Phoenix Group) أكثر من 13 مليون عميل، مع أكثر من 310 مليارات جنيه إسترليني، وأكثر من 240 عاماً من الخبرة في المملكة المتحدة وأوروبا.

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