"تكوين" تتحول لخسارة بـ 15 مليون ريال في الربع الثاني

تحولت شركة تكوين المتطورة للصناعات "تكوين" إلى الخسارة في الربع الثاني من 2022، بنحو 14.98 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 7.87 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت "تكوين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن التحول للخسارة في الربع الثاني من 2022، على أساس ربعي، يعود إلى انخفاض صافي الربح من العمليات غير المستمرة بمبلغ 19 مليون ريال، وزيادة المصروفات البيعية والتسويقية، وزيادة المصروفات التمويلية وزيادة خسائر حصة نتيجة الاستثمار المحتسب بحقوق الملكية.

مادة اعلانية

وأضافت أن ذلك بالرغم من زيادة إيرادات المبيعات بنسبة 28.9% بسبب تحسن أسعار المبيعات وانعكاسها على زيادة هامش إجمالي الربح بنسبة 36.7% بالإضافة إلى انخفاض نسبة تكلفة المبيعات وانخفاض المصروفات الإدارية وزيادة الإيرادات الأخرى.

وارتفعت خسائر "تكوين" بنسبة 66.9% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بخسائر نحو 8.98 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وتحولت "تكوين" لخسارة بنحو 23.96 مليون ريال في النصف الأول من 2022، مقابل صافي ربح نحو 10.03 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 324.6 مليون ريال تمثل نسبة 34.17% من رأس المال البالغ 950 مليون ريال.