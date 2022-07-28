"موبايلي" تربح 360 مليون ريال في الربع الثاني من 2022 بزيادة 47.5%

ارتفع صافي أرباح شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" بنسبة 47.5% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 360 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 244 مليون ريال أرباحها في الربع الثاني من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع الأرباح في الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود إلى عدة أسباب، منها ارتفاع الإيرادات بنسبة 4.6% إلى نحو 3.9 مليار ريال في الربع الثاني من 2022، مقابل 3.7 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

مادة اعلانية

وأضافت أن ذلك يعود بشكل رئيس إلى نمو مبيعات الجملة ومبيعات قطاع الأعمال إضافة إلى نمو قاعدة مشتركي الألياف الضوئية وزيادة قاعدة العملاء.

وأشارت "موبايلي" إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 8.7% ليصل إلى 2.3 مليار ريال في الربع الثاني من العام المالي 2022 بالمقارنة مع 2.1 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التحسن في الإيرادات.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "موبايلي" بنسبة 12.85% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 319 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وخلال النصف الأول من 2022، ارتفع صافي أرباح "موبايلي" بنسبة 44.47% إلى 679 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 470 مليون ريال في النصف الأول من 2021.