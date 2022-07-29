"أمازون" تشهد طلباً قوياً رغم زيادة التضخم.. وأسهمها تقفز 13%

قالت شركة أمازون، أكبر شركات تجارة التجزئة عبر الإنترنت في العالم، يوم الخميس، إنها تتوقع قفزة في إيرادات الربع الثالث من العام مع تحصيل الشركات لرسوم أكبر من اشتراكات خدمة أمازون برايم، واستمرار قوة الطلب على الرغم من زيادة التضخم.

وقفزت أسهم الشركة 13% بعد نهاية التداول لترتفع قيمتها السوقية بأكثر من 150 مليار دولار.

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ومثل الكثير من شركات بيع التجزئة تواجه، "أمازون" عقبات، منها انخفاض ثقة المستهلكين الأميركيين بشدة، والتزام البعض بالسلع الأساسية منخفضة السعر في ظل الأزمة الاقتصادية.

لكن على الرغم من ذلك كشفت بيانات "آي بي إي إس" من "رفينيتيف"، أن الشركة تتوقع صافي مبيعات بين 125 و130 مليار دولار خلال موسم الصيف، في حين يتوقع محللون أن تحقق الشركة 126.42 مليار فحسب.

وفي بيان صحافي، قال الرئيس التنفيذي للشركة، أندي جاسي، إنها "تتوقع تسارع الإيرادات مع مواصلة تحسين خدمة برايم للأعضاء والاستثمار في تسريع خدمات الشحن وإضافة مزايا فريدة".

وفي مؤشر إيجابي على عمليات الشركة، قال المدير المالي، برايان أوسلافسكي، للصحافيين عبر الهاتف، إن الشركة لديها مخزون سلع أكثر مما كان بحوزتها قبل بدء جائحة "كوفيد-19" في مطلع 2020.

غير أن نمو المبيعات تباطأ على نحو سنوي في بعض قطاعات بيع التجزئة في الشركة، ففي أميركا الشمالية، أكبر أسواق "أمازون"، قفز صافي المبيعات 10% في الربع الثاني مقارنة مع زيادة 22% في الفترة نفسها قبل عام.

وتراجعت مبيعات وحدتها العالمية 12% على أساس سنوي.

وفاقت "أمازون" التوقعات في الربح التشغيلي خلال الربع الثاني من العام، محققة 3.3 مليار دولار بدعم من وحدتها المربحة للحوسبة السحابية.

وكان محللون يتوقعون أن تحقق الشركة 1.8 مليار دولار في المتوسط.