توسع كبير لشركة "أبل" في الصين.. وقفزة بمبيعات "آيفون"

أظهرت أحدث الأرقام والبيانات أن شركة "أبل" الأميركية العملاقة نجحت في تحقيق توسع كبير في الأسواق الصينية، كما أن هواتف "آيفون" التي يتم شحنها إلى هناك سجلت ارتفاعاً قياسياً خلال الفترة الماضية، وذلك على الرغم من الإغلاقات التي شهدتها البلاد بسبب وباء كورونا.

وقفزت شحنات هواتف "آيفون" الذكية من شركة "أبل" إلى الصين بشكل حاد خلال الربع الثاني، حتى في الوقت الذي واجهت فيه البلاد عمليات إغلاق مرتبطة بكورونا في المدن الكبرى.

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وقالت شركة أبحاث السوق (Canalys) في تقرير لها إن شركة أبل شحنت 9.9 مليون جهاز "آيفون" إلى الصين خلال الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة بلغت 25% على أساس سنوي.

وهذه البيانات ليست مفاجئة، حيث كان محللون في شركة (UBS) قالوا في وقت سابق إن شركة "أبل" من المحتمل أن تسجل نمواً بنسبة 25% تقريباً على أساس سنوي في شحنات "آيفون" الى الصين في الربع الثاني من عام 2022.

وقال تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، واطلعت عليه "العربية نت"، إن هذه البيانات عن نمو "أبل" في السوق الصيني تأتي على الرغم من التراجع بنسبة 10% في سوق الهواتف الذكية بشكل عام في الصين نتيجة انتشار وباء كورونا، مما أدى إلى فرض قيود صارمة على المدن الكبرى مثل شنغهاي.

وقال المحلل في كاناليس، توبي تشو: "كانت أبل تتمتع أيضاً بطلب مرن في قطاع المنتجات الراقية، على الرغم من الإغلاق الشديد في المدن الرئيسية"، وأضاف: "لقد كان التسويق النشط للمورد خلال الفترة الترويجية أيضاً عاملاً مساهماً رئيسياً".

وفي أوائل يونيو الماضي بدأت شنغهاي وبكين في تخفيف إجراءات الإغلاق، وجاء معظم نمو "أبل" في الصين خلال ذلك الشهر، حيث كانت شركة "يو بي أس" قد توقعت بأن شحنات "آيفون" في شهر يونيو وحده ارتفعت بنسبة 227% على أساس سنوي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، إن إعادة افتتاح المدن بالإضافة إلى مهرجان التسوق الكبير الذي استمر لأسابيع ساعد على الانتعاش في يونيو.