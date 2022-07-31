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أرباح "البحري" ترتفع 230% إلى 128 مليون ريال في الربع الثاني

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سوق السعودية

أرباح "البحري" ترتفع 230% إلى 128 مليون ريال في الربع الثاني

جاءت القفزة في الأرباح بسبب ارتفاع الإيرادات بنسبة 54%

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أرباح الشركة الوطنية للنقل البحري 230% في الربع الثاني من العام 2022، لتبلغ 128 مليون ريال وذلك مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وحسب بيان الشركة لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، جاءت القفزة في الأرباح بسبب ارتفاع الإيرادات بنسبة 54% نتيجة تحسن أداء عدة قطاعات، خاصة نقل النفط الخام والكيماويات، وذلك مع تحسن أسعار النقل، بالإضافة إلى زيادة عمليات النقل، وإضافة سفن جديدة لأسطول البحري.

كما دعم الأرباح ارتفاع حصة الشركة في نتائج شركات مستثمر فيها.

أرباح "البحري" ترتفع 18.6% إلى 92 مليون ريال بالربع الرابع من 2021 شركات سوق السعودية أرباح "البحري" ترتفع 18.6% إلى 92 مليون ريال بالربع الرابع من 2021

جاء ذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى بقيمة 16 مليون ريال، وارتفاع المصروفات التمويلية بمبلغ 12 مليون ريال.

من ناحية أخرى، قامت البحري بسداد كامل قيمة الصكوك البالغة 3.9 مليار ريال والمستحقة بتاريخ الثلاثين من يوليو.

وقد تم تمويل عملية السداد بإصدار صكوك مدتها سبع سنوات وبقية مماثلة، وبعائد يعادل السايبور لستة أشهر + 1.20%.

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