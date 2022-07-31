أرباح "البحري" ترتفع 230% إلى 128 مليون ريال في الربع الثاني

ارتفعت أرباح الشركة الوطنية للنقل البحري 230% في الربع الثاني من العام 2022، لتبلغ 128 مليون ريال وذلك مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وحسب بيان الشركة لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، جاءت القفزة في الأرباح بسبب ارتفاع الإيرادات بنسبة 54% نتيجة تحسن أداء عدة قطاعات، خاصة نقل النفط الخام والكيماويات، وذلك مع تحسن أسعار النقل، بالإضافة إلى زيادة عمليات النقل، وإضافة سفن جديدة لأسطول البحري.

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كما دعم الأرباح ارتفاع حصة الشركة في نتائج شركات مستثمر فيها.

جاء ذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى بقيمة 16 مليون ريال، وارتفاع المصروفات التمويلية بمبلغ 12 مليون ريال.

من ناحية أخرى، قامت البحري بسداد كامل قيمة الصكوك البالغة 3.9 مليار ريال والمستحقة بتاريخ الثلاثين من يوليو.

وقد تم تمويل عملية السداد بإصدار صكوك مدتها سبع سنوات وبقية مماثلة، وبعائد يعادل السايبور لستة أشهر + 1.20%.