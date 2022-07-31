أرباح نماء للكيماويات ترتفع 179% إلى 26.7 مليون ريال بالربع الثاني

ارتفع صافي أرباح شركة نماء للكيماويات بنسبة 178.6% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 26.67 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 9.57 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، هو تحسن متوسط هوامش ربح بيع بعض المنتجات النهائية.

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وأضافت أن هذا بالرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وزيادة مصاريف التمويل، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح نماء للكيماويات بنسبة 20.16% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بأرباح نحو 33.4 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وخلال النصف الأول من 2022، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 207.44% إلى نحو 60.08 مليون ريال، مقابل 19.54 مليون ريال في النصف الأول من 2021.