.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح نماء للكيماويات ترتفع 179% إلى 26.7 مليون ريال بالربع الثاني

  • الخط
نماء للكيماويات مناسبة
شعار نماء للكيماويات
سوق السعودية

أرباح نماء للكيماويات ترتفع 179% إلى 26.7 مليون ريال بالربع الثاني

بسبب تحسن متوسط هوامش ربح بيع بعض المنتجات النهائية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع صافي أرباح شركة نماء للكيماويات بنسبة 178.6% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 26.67 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 9.57 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، هو تحسن متوسط هوامش ربح بيع بعض المنتجات النهائية.

وأضافت أن هذا بالرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وزيادة مصاريف التمويل، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.

"بدجت السعودية" تربح 62.5 مليون ريال في الربع الثاني بتراجع 10%  شركات سوق السعودية "بدجت السعودية" تربح 62.5 مليون ريال في الربع الثاني بتراجع 10% 

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح نماء للكيماويات بنسبة 20.16% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بأرباح نحو 33.4 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وخلال النصف الأول من 2022، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 207.44% إلى نحو 60.08 مليون ريال، مقابل 19.54 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مساع تركية لإقناع أميركا بأهداف العملية العسكرية بسوريا.. هل تفلح؟ مساع تركية لإقناع أميركا بأهداف العملية العسكرية بسوريا.. هل تفلح؟
اكتشف المزيد