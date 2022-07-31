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ارتفاع صافي أرباح البنك العربي الأردني إلى 252 مليون دولار في النصف الأول
ودائع العملاء قفزت بنسبة 2% إلى 47.1 مليار دولار
قالت مجموعة البنك العربي، أكبر بنوك الأردن، يوم السبت إن صافي ربحها في النصف الأول من العام ارتفع 38% إلى 252 مليون دولار، مضيفة أن نتائجها أظهرت مرونتها في بيئة مصرفية مليئة بالتحديات.
وذكرت المجموعة، وهي إحدى المؤسسات المالية الرئيسية في الشرق الأوسط، في بيان إن ودائع العملاء قفزت بنسبة 2% إلى 47.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو/حزيران في حين ارتفعت القروض 6% إلى 35.7 مليار دولار.
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