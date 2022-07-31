.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بدجت السعودية تعتزم شراء أكثر من 7 ملايين سهم خزينة

  • الخط
بدجت السعودية
فرع تابع لشركة بدجت السعودية
سوق السعودية

بدجت السعودية تعتزم شراء أكثر من 7 ملايين سهم خزينة

مجلس الإدارة أو من يفوضه رأى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، اليوم الأحد، عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية على الموافقة على شراء أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن الشراء بحد أقصى نحو 7.12 مليون سهم بحيث لا تتعدى نسبة 10% من الأسهم المصدرة.

وأضافت أن مجلس الإدارة أو من يفوضه رأى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.

وزير الزراعة السعودي: تخصيص 105 مليارات ريال لمشروعات الخطة الخمسية لمنظومة المياه اقتصاد اقتصاد السعودية وزير الزراعة السعودي: تخصيص 105 مليارات ريال لمشروعات الخطة الخمسية لمنظومة المياه

وأوضحت أنه سوف يتم تمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدتها النقدية أو التسهيلات الائتمانية.

وأشارت إلى أنه لا يوجد لدى الشركة أي أسهم خزينة حالياً.

وسيتم عرض هذه التوصية أمام الجمعية العامة غير العادية للشركة لأخذ موافقتها على عملية الشراء، وكما سيتطلب من الشركة استيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مساع تركية لإقناع أميركا بأهداف العملية العسكرية بسوريا.. هل تفلح؟ مساع تركية لإقناع أميركا بأهداف العملية العسكرية بسوريا.. هل تفلح؟
اكتشف المزيد