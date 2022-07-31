بدجت السعودية تعتزم شراء أكثر من 7 ملايين سهم خزينة

أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، اليوم الأحد، عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية على الموافقة على شراء أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن الشراء بحد أقصى نحو 7.12 مليون سهم بحيث لا تتعدى نسبة 10% من الأسهم المصدرة.

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وأضافت أن مجلس الإدارة أو من يفوضه رأى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.

وأوضحت أنه سوف يتم تمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدتها النقدية أو التسهيلات الائتمانية.

وأشارت إلى أنه لا يوجد لدى الشركة أي أسهم خزينة حالياً.

وسيتم عرض هذه التوصية أمام الجمعية العامة غير العادية للشركة لأخذ موافقتها على عملية الشراء، وكما سيتطلب من الشركة استيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.