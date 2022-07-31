"أنابيب السعودية" تفوز بعقود توريد إلى الأوروغواي بـ95 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية"، عن فوزها بعقود لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة تينارس غلوبال سيرفيس بالأوروغواي بقيمة تقدر بحوالي 94.7 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه تم توقيع العقد بتاريخ 31 يوليو 2022، موضحة أن طلبات الشراء سيتم توريدها في غضون 5 أشهر.

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وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي لهذه العقود في الربع الأخير للسنة المالية 2022 والربع الأول من 2023.

وكانت "أنابيب السعودية" أفصحت في مايو الماضي، عن فوزها بعقود لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة تينارس غلوبال سيرفيس بالأوروجواي بقيمة تقدر بنحو 139 مليون ريال.