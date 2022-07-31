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"إكسون" تتفوق في التدفقات النقدية على "ألفابيت" للمرة الأولى منذ 2018

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إكسون موبيل
إكسون موبيل
وول ستريت

"إكسون" تتفوق في التدفقات النقدية على "ألفابيت" للمرة الأولى منذ 2018

استعادت موقعها كثالث أكبر شركة من حيث التدفقات النقدية في مؤشر S&P 500 خلف أبل و مايكروسوفت

دبي - العربية.نت

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تفوق عملاق النفط الأميركية إكسون موبيل على عملاق التكنولوجيا ألفابيت في التدفقات النقدية، للمرة الأولى منذ 2018.

واستعادت إكسون موقعها كثالث أكبر شركة من حيث التدفقات النقدية في مؤشر S&P 500 خلف أبل و مايكروسوفت، وفق بيانات بلومبرغ.

وحققت إكسون أرباحاً بقيمة 17.9 مليار دولار في الربع الثاني. وسجلت أربع من شركات النفط الكبرى أرباحاً بـ 23 مليار دولار في الربع الثاني، وهي إكسون وشيفرون وشل وتوتال، فيما تعلن bp عن نتائجها الأسبوع الجاري.

وكانت أفضل عشر شركات أداء في مؤشر S&P 500 خلال يوليو، كلها من قطاع الطاقة الذي بات يشكل 4.5% من المؤشر، أي ضعف ما كان يشكله خلال جائحة كورونا.

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