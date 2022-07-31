وول ستريت
"إكسون" تتفوق في التدفقات النقدية على "ألفابيت" للمرة الأولى منذ 2018
استعادت موقعها كثالث أكبر شركة من حيث التدفقات النقدية في مؤشر S&P 500 خلف أبل و مايكروسوفت
تفوق عملاق النفط الأميركية إكسون موبيل على عملاق التكنولوجيا ألفابيت في التدفقات النقدية، للمرة الأولى منذ 2018.
واستعادت إكسون موقعها كثالث أكبر شركة من حيث التدفقات النقدية في مؤشر S&P 500 خلف أبل و مايكروسوفت، وفق بيانات بلومبرغ.
مادة اعلانية
وحققت إكسون أرباحاً بقيمة 17.9 مليار دولار في الربع الثاني. وسجلت أربع من شركات النفط الكبرى أرباحاً بـ 23 مليار دولار في الربع الثاني، وهي إكسون وشيفرون وشل وتوتال، فيما تعلن bp عن نتائجها الأسبوع الجاري.
وكانت أفضل عشر شركات أداء في مؤشر S&P 500 خلال يوليو، كلها من قطاع الطاقة الذي بات يشكل 4.5% من المؤشر، أي ضعف ما كان يشكله خلال جائحة كورونا.
اقرأ أيضاً
-
تراجع أرباح "ألفابيت" الفصلية للربع الثاني على التوالي.. النفقات التهمت الإيراداتمخاوف رئيس "غوغل" تتحقق.. الأرباح تؤكد مساعي خطط تخفيض التوظيف شركات
-
هكذا استقبلت الأسواق العالمية نتائج "مايكروسوفت" و"ألفابيت"رحبت الأسواق العالمية بنتائج أعمال الربع الثاني لكل من شركتي مايكروسوفت وألفابيت، الشركة الأم لـ"غوغل".وقالت مراسلة "العربية" من لندن، كارينا كامل، إن ... نبض السوق
-
سعر برنت يرتفع 6.6% في أسبوع.. والأسواق تترقب اجتماع أوبك +برنت وصل إلى 110.01 دولار تسليم سبتمبر طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية