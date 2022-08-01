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أرامكو تستحوذ على أعمال المنتجات العالمية لـ"فالفولين" الأميركية بـ 2.65 مليار دولار

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مذكرات التفاهم الموقعة من قبل أرامكو
أرامكو
أرامكو

أرامكو تستحوذ على أعمال المنتجات العالمية لـ"فالفولين" الأميركية بـ 2.65 مليار دولار

لها تاريخ طويل في مجال إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية شراء للاستحواذ على فالفولين للمنتجات العالمية التابعة لشركة فالفولين الأميركية المدرجة في بورصة نيويورك، ويشار إليها اختصاراً بـ"فالفولين غلوبال برودكتس" "VGP" أو "في جي بي"، وذلك بقيمة 2.65 مليار دولار، خاضعة لبعض التعديلات المعتادة المنصوص عليها في اتفاقية الشراء.

وفالفولين شركة عالمية لها تاريخ طويل في مجال إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم، ذات علامة تجارية مشهورة، للسيارات والاستخدامات الصناعية، وكذلك المواد الكيميائية للسيارات.

وقالت أرامكو السعودية في بيان، إنها ستستفيد من شبكة التصنيع والتوزيع القوية التابعة لشركة فالفولين، وشراكاتها القوية مع المستخدمين والموردين، وشهرة علامتها التجارية العالمية التي تمتد لـ 150 عامًا.

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تعليقًا على ذلك، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، محمد بن يحيى القحطاني: "يتوافق قطاع المنتجات العالمية التابع لشركة فالفولين تمامًا مع استراتيجية النمو التي تنتهجها أرامكو السعودية في ما يتعلق بزيوت التشحيم لأنها ستضيف قيمة لإنتاجنا من زيوت الأساس حول العالم، وكذلك ستطوّر قدراتنا في البحث والتطوير في هذا المجال، وأيضًا ستمكّننا من الانتفاع بعلاقاتنا مع شركات تصنيع المعدات الأصلية. وسيستمر تطوير العلامة التجارية الشهيرة لشركة فالفولين وحضورها العالمي وتوسيع نطاقها تحت إشراف أرامكو السعودية".

وأشار إلى انضمام الكوادر المميّزة في شركة فالفولين الذين يتواجدون في أكثر من 29 دولة إلى عائلة أرامكو السعودية.

بعد إتمام الصفقة، ستركز شركة فالفولين على أعمالها في مجال خدمات البيع بالتجزئة في السوق، بما في ذلك تعزيز مسار نموها ونموذج خدماتها. ومن المتوقع أن تستفيد خدمات البيع بالتجزئة من المركز المالي القوي والاستراتيجية الواضحة لتحقيق القيمة، بما في ذلك توسيع نطاق نموذج خدمات الصيانة الوقائية للسيارات ذي المستوى العالمي لمالكي السيارات الكهربائية، والأساطيل مع زيادة عدد السيارات المسجلة.

من جهته، قال كبير الإداريين التنفيذيين في شركة فالفولين، سام ميتشيل: "يمثّل بيع أعمال المنتجات العالمية المحصلة الناجحة لاستراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق القيمة الكاملة بعيدة المدى لخدمات البيع بالتجزئة، والمنتجات العالمية القوية. لقد أنشأنا شركتين رائدتين وهما في وضع جيد يتيح لهما مواصلة النجاح مع سعيهما لتحقيق أولوياتهما الاستراتيجية الفردية".

وتخضع عملية إتمام الصفقة لشروط الإقفال المعمول بها، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية.

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