أرباح "سلوشنز" الفصلية ترتفع 6.6% إلى 273 مليون ريال

سجلت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، زيادة في أرباحها الفصلية عن الربع الثاني 2022 بـ6.6% إلى 273 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بـ256 مليون ريال عن نفس الفصل من العام الماضي.

وفي الستة أشهر الأولى من العام، زادت أرباح "سلوشنز" بأكثر من 20% إلى 556 مليون ريال، فيما كانت أرباحها عن نفس الفترة من العام الماضي عند 461 مليون ريال.

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وأرجعت الشركة في بيان على موقع السوق السعودية "تداول"، سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي من العام 2022 بمبلغ 17 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 73 مليون ريال نتيجة لارتفاع إجمالي الإيرادات بمبلغ 317 مليون ريال، والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 244 مليون ريال.

وتعود الزيادة في الإيرادات بشكل رئيسي، وفق بيان الشركة، إلى الارتفاع في كل من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية بنسبة 20.8٪، وخدمات تقنية المعلومات المدارة والخدمات التشغيلية بنسبة 21.8٪، والخدمات الرقمية بنسبة 0.1٪.