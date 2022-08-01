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ارتفاع أرباح "أولاد علي الغانم للسيارات" الفصلية 16% إلى 4.7 مليون دينار 

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بورصة الكويت

ارتفاع أرباح "أولاد علي الغانم للسيارات" الفصلية 16% إلى 4.7 مليون دينار

أرباح النصف الأول ارتفعت بنسبة 11.6%

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أرباح شركة أولاد علي غانم للسيارات بنسبة 16% في الربع الثاني من هذا العام، لتصل إلى نحو 4.7 مليون دينار.

وعلى مدار الستة أشهر الأولى من 2022، ارتفعت أرباح الشركة 11.6% إلى 8.8 مليون دينار.

ومن جانب آخر، أوصى مجلس إدارة شركة أولاد علي غانم للسيارات بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول 2022 بواقع 23.78 فلسا للسهم وبقيمة إجمالية قدرها 6.6 مليون دينار.

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