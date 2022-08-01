بورصة الكويت
ارتفاع أرباح "أولاد علي الغانم للسيارات" الفصلية 16% إلى 4.7 مليون دينار
أرباح النصف الأول ارتفعت بنسبة 11.6%
ارتفعت أرباح شركة أولاد علي غانم للسيارات بنسبة 16% في الربع الثاني من هذا العام، لتصل إلى نحو 4.7 مليون دينار.
وعلى مدار الستة أشهر الأولى من 2022، ارتفعت أرباح الشركة 11.6% إلى 8.8 مليون دينار.
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ومن جانب آخر، أوصى مجلس إدارة شركة أولاد علي غانم للسيارات بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول 2022 بواقع 23.78 فلسا للسهم وبقيمة إجمالية قدرها 6.6 مليون دينار.
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