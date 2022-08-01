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ارتفاع أرباح البنك الأهلي الكويتي الفصلية 27% لـ10 ملايين دينار

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بورصة الكويت

ارتفاع أرباح البنك الأهلي الكويتي الفصلية 27% لـ10 ملايين دينار

الأرباح التشغيلية ارتفعت إلى 45.3 مليون بنمو 13%

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أرباح البنك الأهلي الكويتي الفصلية بنحو 27% في الربع الثاني من 2022، لتصل إلى نحو 10 ملايين دينار.

وعلى مدار الستة أشهر الأولى من 2022، ارتفعت أرباح البنك 22% إلى 18.4 مليون دينار.

وأظهرت النتائج المالية للبنك ارتفاع الأرباح التشغيلية من 40.3 مليون دينار إلى 45.3 مليون بنمو 13%، وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت ربحية السهم بنسبة 29% لتصل إلى 9 فلوس مقارنة مع الفترة المقابلة من 2021.

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