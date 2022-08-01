المركزي السعودي يوافق على اندماج "ولاء للتأمين" مع "ساب للتكافل"

وافق البنك المركزي السعودي، على اتفاقية الاندماج الملزمة بين شركة ولاء للتأمين التعاوني مع شركة ساب للتكافل "ساب للتكافل".

وقالت الشركتان في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن نفاذ صفقة الاندماج لا يزال خاضعا لعدد من الشروط الإضافية من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية المتبقية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركتين على إتمام صفقة الاندماج.

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واتفقت الشركتين على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية "صفقة الاندماج".

كانت الشركتين قد اتفقتا على الاندماج من خلال تبادل الأوراق المالية عبر قيام شركة ولاء بإصدار نحو 0.6005 سهم مقابل كل سهم مصدر في شركة ساب للتكافل "معامل المبادلة" لصالح المساهمين المستحقين في شركة ساب للتكافل (أي المساهمين المالكين للأسهم المصدرة في شركة ساب للتكافل بتاريخ النفاذ، وذلك مقابل نقل كافة أصول والتزامات شركة ساب للتكافل إلى شركة ولاء، دون تسديد أي مقابل نقدي، وذلك وفقاً لنظام الشركات واللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الادراج، ولوائح البنك المركزي السعودي ذات الصلة.

وعند اكتمال صفقة الاندماج، ستنتقل أصول شركة ساب للتكافل وحقوقها والتزاماتها إلى شركة ولاء بقوة النظام وستنقضي شركة ساب للتكافل.