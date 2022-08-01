سهم HSBC يقفز 6% بعد أرباح أفضل من التوقعات

نمت الأرباح الصافية لبنك HSBC بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 14% على أساس سنوي إلى نحو 8.3 مليار دولار.

أما أرباح ما قبل الضرائب التي حققها البنك، فقد تراجعت 15% بالنصف الأول إلى نحو 9.2 مليار دولار.

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وبالرغم من التراجع إلا أن النتائج جاءت أفضل من متوسط التوقعات.

وقد جنب البنك 1.1 مليار دولار مقابل خسائر ائتمانية محتملة، مع تصاعد عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع التضخم.

ورفع بنك HSBC نسبة توزيع الأرباح إلى حوالي 50% لعامي 2023 و2024.