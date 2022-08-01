مبادلة تعرض شراء حصة مسيطرة بالشركة المالكة لعلامة "برغر كينغ" في البرازيل

قالت شركة زامب البرازيلية، اليوم الاثنين، إن شركة مبادلة كابيتال الإماراتية قدمت عرضا للاستحواذ على حصة مسيطرة في الشركة المالكة للعلامة التجارية برغر كينغ في البلد الواقع بأميركا الجنوبية.

ووفقا لإخطار للجهات التنظيمية، فقد عرضت مبادلة 7.55 ريال (1.47 دولار) للسهم، لشراء 45.15% من زامب، وهو ما سيرفع حصتها في الشركة إلى 50.1%.

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وفي يونيو الماضي، استحوذت مبادلة على حصص مسيطرة في جامعتين طبيتين في البرازيل، من مجموعة ريدي أوني إف.تي.سي التعليمية بولاية باهيا الشمالية الشرقية، وتضمان حوالي 2000 طالب.