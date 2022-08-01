.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مبادلة تعرض شراء حصة مسيطرة بالشركة المالكة لعلامة "برغر كينغ" في البرازيل

  • الخط
مبادلة مناسبة
مبادلة للاستثمار
مبادلة للاستثمار

مبادلة تعرض شراء حصة مسيطرة بالشركة المالكة لعلامة "برغر كينغ" في البرازيل

الشركة تستهدف شراء 45.15% لتزيد حصتها إلى 50.1%

ساو باولو -رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة زامب البرازيلية، اليوم الاثنين، إن شركة مبادلة كابيتال الإماراتية قدمت عرضا للاستحواذ على حصة مسيطرة في الشركة المالكة للعلامة التجارية برغر كينغ في البلد الواقع بأميركا الجنوبية.

ووفقا لإخطار للجهات التنظيمية، فقد عرضت مبادلة 7.55 ريال (1.47 دولار) للسهم، لشراء 45.15% من زامب، وهو ما سيرفع حصتها في الشركة إلى 50.1%.

وفي يونيو الماضي، استحوذت مبادلة على حصص مسيطرة في جامعتين طبيتين في البرازيل، من مجموعة ريدي أوني إف.تي.سي التعليمية بولاية باهيا الشمالية الشرقية، وتضمان حوالي 2000 طالب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
توافق نادر بين أوكرانيا وروسيا.. تصريحات متطابقة توافق نادر بين أوكرانيا وروسيا.. تصريحات متطابقة
اكتشف المزيد