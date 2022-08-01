نادي برشلونة يكافح لتوليد الإيرادات.. باع حصة كبيرة في شركة تابعة له

أعلن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة اليوم الاثنين، أن النادي باع حصة 25% من شركة الإنتاج السمعي البصري الخاص به لشركة سوسيوس للخدمات الرقمية، مقابل 100 مليون يورو (102 مليون دولار)، في وقت يكثف فيه العملاق الإسباني جهوده لتحقيق إيرادات للتعاقد مع لاعبين جدد.

وقال لابورتا في مؤتمر صحافي لتقديم الوافد الجديد جول كوندي القادم من إشبيلية، إن شركة سوسيوس ستكون الشريك التقني لبرشلونة بموجب هذه الاتفاقية، وفق ما نقلته "رويترز".

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يستخدم برشلونة العديد من الآليات لزيادة إيراداته من أجل تعويض الخسائر وتقليل الديون، والوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

وتأتي الصفقة بعد أن باع النادي الشهر الماضي 15% إضافية من حقوقه في البث التلفزيوني لمجموعة سيكس ستريت الأميركية، مما منح هذه المجموعة حصة تبلغ 25%.

وتعاقد برشلونة مع لاعبين، بعد أن اشترت سيكس ستريت الحصة الأولى البالغة 10%.

وكان لابورتا، الذي ترأس النادي في واحدة من أفضل فتراته بين 2003 و2010، قال في أغسطس 2021 إن إجمالي ديون النادي بلغت 1.35 مليار يورو منها 673 مليوناً مستحقة للبنوك.

في يونيو الماضي، وافق برشلونة على بيع حصة أقلية من قسم التراخيص والتسويق، والتنازل عما يصل إلى 25% من دخله من حقوق البث التلفزيوني لمباريات الدوري الإسباني. ووقع النادي أيضا صفقة لرعاية قميصه وملعبه مع سبوتيفاي في اتفاقية بقيمة 280 مليون يورو، ووافق على خطط مالية في ديسمبر لتجديد ملعب كامب نو.