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"أسلاك" توصي بتوزيع 10% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

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شركة اتحاد مصانع الأسلاك
شعار شركة اتحاد مصانع الأسلاك
سوق السعودية

"أسلاك" توصي بتوزيع 10% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

حصة السهم من التوزيع ريال للسهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك" عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2022، بإجمالي نحو 35.1 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 35.1 مليون سهم.

وقالت شركة "أسلاك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن حصة السهم من التوزيع ريال للسهم بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم فى نهاية يوم الاستحقاق الأحد 7 أغسطس 2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بتداول في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وتاريخ التوزيع 18 أغسطس 2022.

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وأعلنت الشركة عن نتائجها الأولية للربع الثاني من 2022، محققة صافي ربح بلغ 16.2 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة مقابل 14.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2021 بزيادة 14.89%.

وتراجعت أرباح "أسلاك" في الربع الثاني من 2022، بنسبة 37.7% مقارنة بصافي ربح نحو 26 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع هوامش الربحية علي الرغم من رد مبلغ الانخفاض المحمل علي المدينين التجاريين - كوفيد 19 للربع المماثل من العام السابق.

وارتفع صافي أرباح "أسلاك" بنسبة 39.7% في النصف الأول من 2022، إلى 42.2 مليون ريال، مقارنة بنحو 30.2 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

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