"بنك الجزيرة" يحقق 257.8 مليون ريال أرباحاً في الربع الثاني

ارتفعت أرباح "بنك الجزيرة" في الربع الثاني من العام الجاري، بواقع 2.6%، حيث بلغت 257.8 مليون ريال مقابل 251.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

كما شهدت أرباح البنك في النصف الأول من العام، ارتفاعاً بـ10.4% إلى 632.7 مليون ريال، مقارنة بأرباح بواقع 572.8 مليون ريال في النصف الأول من العام 2021.

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وأوضح بنك الجزيرة في بيان على موقع "تداول"، أن صافي الدخل ارتفع بنسبة 3% في الربع الثاني بشكل رئيسي بسبب الانخفاض في مصاريف العمليات بنسبة 14%، وذلك يعود إلى تراجع صافي مخصص خسائر الائتمان، ما قابله ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء ورواتب الموظفين وما في حكمها، ومصاريف الإيجارات والمباني.

في سياق متصل، أعلن البنك عن قرار مجلس الإدارة الصادر اليوم الاثنين، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2022 بإجمالي 328 مليون ريال، على عدد أسهم مستحقة للأرباح عند 820 مليون سهم بحصة للسهم من التوزيع بواقع 0.40 ريال بعد خصم الزكاة، وبنسبة توزيع 4% إلى قيمة السهم الاسمية.

تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 9 محرم 1444هـ الموافق 7 أغسطس 2022م، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

على أن يكون تاريخ التوزيع يوم الاثنين 17 محرم 1444هـ الموافق 15 أغسطس 2022م.