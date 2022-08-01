"معادن" تعلن بدء الإنتاج التجاري لمصنع الأمونيا الثالث

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، عن انتهاء فترة الإنتاج التجريبي وبدء الإنتاج التجاري لمصنع الأمونيا الثالث ضمن مشروع الفوسفات الثالث، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمصنع حوالي 1.1 مليون طن سنوياً.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، إن مصنع الأمونيا الثالث حقّق استقراراً في عمليات التشغيل التجريبية، ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي للإنتاج التجاري على نتائج الشركة المالية في الربع الثاني من العام الحالي 2022.

مادة اعلانية

تجدر الإشارة إلى أن مصنع الأمونيا الثالث يُعد أول مصانع شركة معادن للأسمدة (مشروع الفوسفات الثالث)، وهي شركة تمتلكها معادن بنسبة 100%.