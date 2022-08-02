أبل تقترض لتشتري أسهمها وتدفع توزيعات نقدية

باعت شركة أبل، أمس الاثنين، سندات عالية الجودة بقيمة 5.5 مليار دولار على أربع شرائح، وذلك لتتمكن من المضي قدماً في برنامج إعادة شراء أسهمها ودفع التوزيعات النقدية، لا سيما وأن الظروف الحالية أصبحت مؤاتية مع تراجع ملحوظ في عوائد السندات خلال الفترة الماضية.

وكانت الشريحة الأطول أجلا لمدة 40 عامًا بعائد 118 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وهو أقل من المشاورات الأولية حول الأسعار التي كانت بحدود 150 نقطة أساس بحسب مصادر وكالة بلومبرغ.

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وبلغت قيمة الطلبات أكثر من 23 مليار دولار، وقد قام كل من Goldman Sachs وJPMorgan Chase وBank of America بإدارة عملية البيع.

ولدى أبل نقد وأصول معادلة للنقد بقيمة 180 مليار دولار.