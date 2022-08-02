أرباح الرياض للتعمير تتراجع 60% إلى 57 مليون ريال في الربع الثاني

تراجع صافي أرباح شركة الرياض للتعمير بنسبة 59.97% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 57.4 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 143.41 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض العوائد من الشركة الزميلة تنال بنسبة 70%، نتيجة لانخفاض حجم مبيعات الأراضي، إضافة إلى ذلك ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 184%، ويعود ذلك بشكل رئيسي لتكوين مخصص بلغ 10.3 مليون ريال للدعاوى القضائية المنظورة، ولاستقطاب الكفاءات في المجالات الإدارية بناء على ميزانية خطة التحول المعتمدة من مجلس الإدارة سابقاً.

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وأضافت أن تكاليف الإيرادات ارتفعت بنسبة 15% بسبب أعمال الصيانة الأساسية لتحسين وتطوير أصول الشركة بالإضافة الى استقطاب الكفاءات في القطاعات التشغيلية.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح الرياض للتعمير بنسبة 58.7% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 139 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وتراجع صافي أرباح الرياض للتعمير بنسبة 22.85% في النصف الأول من 2022 إلى نحو 196.3 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 254.44 مليون ريال في النصف الأول من 2021.