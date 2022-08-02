ارتفاع أرباح المزايا القابضة 344% في الربع الثاني

ارتفعت أرباح شركة المزايا القابضة بنسبة 344% في الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 189 ألف دينار.

وعلى مدار النصف الأول، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 340% إلى 371 ألف دينار، وفق بيان الشركة لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء.

مادة اعلانية

وأوضحت شركة المزايا القابضة أن ارتفاع أرباح النصف الأول من العام الحالي، يعود إلى ارتفاع إيرادات الإيجارات، إضافة إلى تحقيق ربح من استبعاد شركة تابعة بقيمة 465 ألف دينار.