بورصة الكويت
ارتفاع أرباح المزايا القابضة 344% في الربع الثاني
تحسن الأرباح جاء نتيجة ارتفاع إيرادات الإيجارات
ارتفعت أرباح شركة المزايا القابضة بنسبة 344% في الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 189 ألف دينار.
وعلى مدار النصف الأول، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 340% إلى 371 ألف دينار، وفق بيان الشركة لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء.
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وأوضحت شركة المزايا القابضة أن ارتفاع أرباح النصف الأول من العام الحالي، يعود إلى ارتفاع إيرادات الإيجارات، إضافة إلى تحقيق ربح من استبعاد شركة تابعة بقيمة 465 ألف دينار.
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