.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ارتفاع أرباح المزايا القابضة 344% في الربع الثاني

  • الخط
بورصة الكويت

ارتفاع أرباح المزايا القابضة 344% في الربع الثاني

تحسن الأرباح جاء نتيجة ارتفاع إيرادات الإيجارات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أرباح شركة المزايا القابضة بنسبة 344% في الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 189 ألف دينار.

وعلى مدار النصف الأول، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 340% إلى 371 ألف دينار، وفق بيان الشركة لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء.

وأوضحت شركة المزايا القابضة أن ارتفاع أرباح النصف الأول من العام الحالي، يعود إلى ارتفاع إيرادات الإيجارات، إضافة إلى تحقيق ربح من استبعاد شركة تابعة بقيمة 465 ألف دينار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد بعضا من قصص اللجوء السوري في مخيم الزعتري بالأردن العربية ترصد بعضا من قصص اللجوء السوري في مخيم الزعتري بالأردن
اكتشف المزيد