منصة Hoods تعتزم التوسع في السعودية والإمارات

أطلقت Hoods (منصة تسوق إلكتروني ترفيهي في الشرق الأوسط)، نسخة جديدة من تطبيقها على متجري أبل وأندرويد، فيما تستعد الشركة لجولة تمويلية جديدة لدعم خطتها التوسعية في السعودية والإمارات بعد إطلاق النشاط في مصر.

تجتذب Hoods الأجيال الجديدة من المتسوقين إلكترونيا وتقدم لهم العلامات التجارية العالمية والمحلية من خلال تقديم محتوى إلكتروني تسويقي عبر آلاف الفيديوهات وقنوات البث المباشر.

مادة اعلانية

وبحسب التقديرات وصل حجم التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى 29 مليار دولار خلال عام 2021، فيما يتوقع وصوله للضِعف تقريبا عند 57 مليار دولار عام 2026، وتبسط عمليات التسوق عبر البث المباشر خطاها بالمنطقة مسجلة حوالي 100 مليون دولار خلال العام الحالي، فيما يتوقع بلوغها 8 مليارات دولا في عام 2026.

قال مصطفى حنفي، الشريك المؤسس بالمنصة، وخريج حاضنة الجامعة الأميركية بالقاهرة لرواد الأعمال إن "HOODS" هي أول منصة في الشرق الأوسط تقدم خدمة التجارة الإلكترونية المدمجة بالترفيه عبر خدمة البث المباشر، حيث تُمكن المتسوقين من متابعة المؤثرين المفضلين لديهم أثناء عملية الشراء، وكذلك أحدث الصيحات من العلامات التجارية الشهيرة في جميع أنحاء العالم.

حنفي أوضح أن تجربة التسوق الإلكتروني - حاليًا - لا تتناسب مع تطلعات الأجيال الصاعدة والتي اعتادت التصفح الترفيهي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"إنستغرام"، اللتان لم تدشن بالأساس بهدف إتاحة التسوق الإلكتروني للزوار، كما تفتقد التطلعات البسيطة للمتسوقين عبر الإنترنت مثل القدرة على الشراء والدفع في الحال وكذلك توصيل المنتج واستلامه في المنزل أو العمل.

وأضاف أن المنصة تتميز بدمج عملية التسوق عبر البث المباشر "لايف شوبينج" مع نشاط الترفيه الرقمي، حيث تتيح للمؤثرين بعمل بث مباشر من أي محل تجاري أو معرض أزياء أو أدوات تجميل، من داخل أو خارج مصر من خلال حسابهم على المنصة، ثم يستعرضون تفاصيل المنتجات التي يرشحونها بأسعارها، وهذا يتيح للعميل (المشتري) إضافة منتج لسلة الشراء ويقوم بالدفع الإلكتروني أو النقدي أو من خلال التقسيط مع التزام HOODS بتوصيل المنتج لباب العميل في أقرب وقت.

أكد حنفي أن HOODS تعمل على دعم الأجيال الصغيرة على عدة أصعدة أبرزها مساعدة العلامات المصرية والعربية في تكوين محتوى احترافي ترفيهي يناسب الأجيال الجديدة، كما يفتح الباب أمام المؤثرين الجدد للتواصل مباشرة مع العلامات التجارية والعملاء وتحقيق عوائد مالية في الحال.

من جانبه قال وليد غلوش الشريك المؤسس في Hoods إن المنصة تتيح تجربة فريدة لكل من البائع والمتسوق من خلال تطبيق سهل وبديهي حيث يستطيع أصحاب العلامات التجارية ومنتجي المحتوى أو المؤثرين في دقائق معدودة إنشاء قنوات بيع وتحميل المحتوى من صور المنتجات والفيديوهات وكذلك البيع فورا.