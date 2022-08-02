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نمو أرباح "اتصالات" الإماراتية الفصلية 1.5% لـ 2.4 مليار درهم

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سوق أبوظبي

نمو أرباح "اتصالات" الإماراتية الفصلية 1.5% لـ 2.4 مليار درهم

جاءت أفضل بقليل من متوسط توقعات المحللين

دبي - العربية.نت

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نمت أرباح شركة "اتصالات" في الربع الثاني من 2022، بنسبة 1.5%، مقارنة مع الفصل المماثل من 2021، إلى حوالي 2.4 مليار درهم.

وجاءت هذه الأرباح أفضل بقليل من متوسط توقعات المحللين.

وأعلنت &e المعروفة سابقاً باسم "مجموعة اتصالات" تحقيق إيرادات موحدة في النصف الأول من 2022، بلغت 26.3 مليار درهم وبلغت أرباحها الصافية الموحدة 4.9 مليار درهم، بزيادة سنوية 2.5% ووفقاً لأسعار الصرف الثابتة، زادت الإيرادات 3.8%، فيما بلغت أرباح &e قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 13.4 مليار درهم، وارتفعت 4.1% وفقاً لأسعار الصرف الثابتة، مما أدى إلى هامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء عند 51%.

واعتمد مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين للنصف الأول بقيمة 40 فلساً للسهم.

وارتفعت قاعدة المشتركين في الإمارات بالنصف الأول إلى 13.3 مليون مشترك، بزيادة 10% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين وصل إجمالي عدد مشتركي &e إلى 160 مليون مشترك بزيادة 2.5%.

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