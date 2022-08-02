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"أنابيب الشرق" تحصل على تمويل بـ 275 مليون ريال من بنك الكويت الوطني

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أنابيب الشرق
سوق السعودية

"أنابيب الشرق" تحصل على تمويل بـ 275 مليون ريال من بنك الكويت الوطني

الهدف من التسهيلات تمويل رأس المال العامل لإحدى مشاريع الشركة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة "أنابيب الشرق"، عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع بنك الكويت الوطني بقيمة 275 مليون ريال (73.20 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية مدتها 360 يوما والهدف منها "تمويل رأس المال العامل لإحدى مشاريع الشركة".

وذكرت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر البنك بقيمة 275 مليون ريال، مبينة أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

وارتفعت أرباح أنابيب الشرق" بنسبة 190.18% في الربع الأول من السنة المالية للشركة المنتهية في 30 يونيو 2022، إلى نحو 6.23 مليون ريال، مقارنة بنحو 2.15 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية السابقة.

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