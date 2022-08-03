أرامكو و"ساينوبك" الصينية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ مشاريع بالمملكة

وقّعت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية للبترول والكيميائيات "ساينوبك" تغطي عدة مجالات لتعاون محتمل بين الطرفين في المملكة.

وأفادت أرامكو في بيان، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد مسارات التعاون الإستراتيجي مع "ساينوبك" في المملكة، وبناء علاقة طويلة الأجل بين الشركتين ومشاريعهما المشتركة القائمة في الصين والمملكة.

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وتعليقًا على توقيع المذكرة، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، محمد يحيى القحطاني: "نعتز بقدرتنا على توسيع علاقتنا مع شركة ساينوبك والاستفادة من عوامل قوتنا وتعاوننا طويل الأمد في الصين لتحقيق مكاسب إضافية لمرافقنا في المملكة".

وأضاف القحطاني: "سيساعد هذا التعاون في تعزيز علاقتنا الإستراتيجية مع شركة ساينوبك في مجالات رئيسة تحقق منفعة متبادلة داخل المملكة".

وقال رئيس شركة ساينوبك، يو باوكاي: "أرامكو السعودية شريك مهم للغاية لشركة ساينوبك. وقد أسفرت تلك الشراكة عن تعاون مثمر بين الشركتين، وطورتا صداقة عميقة على مرّ السنين. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه في إطار بداية جديدة لشراكتنا في المملكة. وستعمل الشركتان معًا لتجديد شراكتهما، وإحراز مزيد من التقدم في مبادرة الحزام والطريق ورؤية 2030".

وتشمل مجالات التعاون المحتمل: تقييم فرص التكامل في التكرير والبتروكيميائيات، الهندسة، والمشتريات، والإنشاءات، وخدمات حقول النفط، وتقنيات قطاعي التنقيب والإنتاج، والتكرير والمعالجة والتسويق، إلى جانب التعاون في احتجاز الكربون وعمليات الهيدروجين. كما ستبحث الشركتان فرص إنشاء مركز تصنيع محلي في مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك".

ويُبنى هذا التعاون بين الشركتين على عدد من المشاريع المشتركة القائمة، وهي: شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات، وساينوبك سينمي (فوجيان) للبترول (SSPC) في الصين، وشركة ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير (ياسرف) في المملكة.