أرامكو و"ساينوبك" الصينية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ مشاريع بالمملكة
الشركتان تبحثان فرص إنشاء مركز تصنيع محلي في مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"
وقّعت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية للبترول والكيميائيات "ساينوبك" تغطي عدة مجالات لتعاون محتمل بين الطرفين في المملكة.
وأفادت أرامكو في بيان، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد مسارات التعاون الإستراتيجي مع "ساينوبك" في المملكة، وبناء علاقة طويلة الأجل بين الشركتين ومشاريعهما المشتركة القائمة في الصين والمملكة.
وتعليقًا على توقيع المذكرة، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، محمد يحيى القحطاني: "نعتز بقدرتنا على توسيع علاقتنا مع شركة ساينوبك والاستفادة من عوامل قوتنا وتعاوننا طويل الأمد في الصين لتحقيق مكاسب إضافية لمرافقنا في المملكة".
وأضاف القحطاني: "سيساعد هذا التعاون في تعزيز علاقتنا الإستراتيجية مع شركة ساينوبك في مجالات رئيسة تحقق منفعة متبادلة داخل المملكة".
وقال رئيس شركة ساينوبك، يو باوكاي: "أرامكو السعودية شريك مهم للغاية لشركة ساينوبك. وقد أسفرت تلك الشراكة عن تعاون مثمر بين الشركتين، وطورتا صداقة عميقة على مرّ السنين. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه في إطار بداية جديدة لشراكتنا في المملكة. وستعمل الشركتان معًا لتجديد شراكتهما، وإحراز مزيد من التقدم في مبادرة الحزام والطريق ورؤية 2030".
وتشمل مجالات التعاون المحتمل: تقييم فرص التكامل في التكرير والبتروكيميائيات، الهندسة، والمشتريات، والإنشاءات، وخدمات حقول النفط، وتقنيات قطاعي التنقيب والإنتاج، والتكرير والمعالجة والتسويق، إلى جانب التعاون في احتجاز الكربون وعمليات الهيدروجين. كما ستبحث الشركتان فرص إنشاء مركز تصنيع محلي في مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك".
ويُبنى هذا التعاون بين الشركتين على عدد من المشاريع المشتركة القائمة، وهي: شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات، وساينوبك سينمي (فوجيان) للبترول (SSPC) في الصين، وشركة ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير (ياسرف) في المملكة.
-
انخفاض الأرباح الفصلية لـ"المجموعة السعودية" 44% إلى 284 مليون ريال3 عوامل وراء انخفاض أرباح الشركة أبرزها انخفاض حصة المجموعة في المشاريع المدارة شركات
-
أسعار النفط تعود للخسائر بعد الإعلان عن زيادة في المخزونات الأميركيةبرنت يهبط دون 100 دولار طاقة
-
مسؤول أميركي: قرار أوبك+ زيادة إنتاج النفط "خطوة للأمام"أوبك+ توصلت بعد اجتماعها اليوم لاتفاق على زيادة الإنتاج بـ 100 ألف برميل يومياً لما بعد أغسطس طاقة