ارتفاع طفيف في أرباح الاتصالات السعودية الفصلية إلى 2.84 مليار ريال
توزيع 10% أرباحاً نقدية عن الربع الثاني
ارتفع صافي أرباح شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" بنسبة 0.57% في الربع الثاني من 2022، إلى 2.837 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة مقابل 2.821 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني من العام 2022 بمبلغ 16 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1.040 مليار ريال.
وأضافت أن ذلك قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات والمصاريف التشغيلية بمبلغ 218 مليون ريال و353 مليون ريال على التوالي، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح والربح التشغيلي بمبلغ 822 مليون ريال و470 مليون ريال على التوالي.
وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "إس تي سي" بنسبة 6.52% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح 3.035 مليار ريال في الربع الأول من 2022.
وارتفع صافي أرباح الاتصالات السعودية بنسبة 1.71% في النصف الأول من 2022، ليصل إلى 5.872 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة مقابل 5.773 مليار ريال في النصف الأول من 2021.
وفي بيان منفصل، أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2022 بإجمالي نحو 1.997 مليار ريال لعدد 1.997 مليار سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع ريالاً واحداً بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.
وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 7 أغسطس والمقيدين في سجل مساهمي "إس تي سي" لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وسيكون تاريخ التوزيع يوم الخميس 25 أغسطس 2022.
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