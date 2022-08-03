أرباح "فيراري" ترتفع 22% في الربع الثاني إلى 255 مليون دولار

ارتفعت عوائد شركة صناعة السيارات الفاخرة الإيطالي "فيراري" بأكثر من 20% للربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي. بعد أن ارتفع الطلب بشكل قياسي مؤخراً.



ونمت الأرباح الفصلية لفيراري بنسبة 22% إلى 255 مليون دولار.

وقد ارتفع عدد السيارات التي تم شحنها 29% في الربع الثاني إلى حوالي 3500 سيارة.

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ويرى الخبراء أن صانع السيارات الإيطالي كان محصنًا إلى حد كبير من اضطرابات سلاسل التوريد، وذلك بفضل أحجام المبيعات الصغيرة.

سجل طراز Ferrari Portofino M وطرازات F8 أكبر زيادة في الشحنات في الربع الثاني 2022، فيما جاءت 17% من السيارات المباعة من الطرازات الهجينة.