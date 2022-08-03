سيارات
أرباح "فيراري" ترتفع 22% في الربع الثاني إلى 255 مليون دولار
شركة السيارات الفاخرة شحنت 3500 سيارة في الربع الثاني من العام
ارتفعت عوائد شركة صناعة السيارات الفاخرة الإيطالي "فيراري" بأكثر من 20% للربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي. بعد أن ارتفع الطلب بشكل قياسي مؤخراً.
ونمت الأرباح الفصلية لفيراري بنسبة 22% إلى 255 مليون دولار.
وقد ارتفع عدد السيارات التي تم شحنها 29% في الربع الثاني إلى حوالي 3500 سيارة.
مادة اعلانية
ويرى الخبراء أن صانع السيارات الإيطالي كان محصنًا إلى حد كبير من اضطرابات سلاسل التوريد، وذلك بفضل أحجام المبيعات الصغيرة.
سجل طراز Ferrari Portofino M وطرازات F8 أكبر زيادة في الشحنات في الربع الثاني 2022، فيما جاءت 17% من السيارات المباعة من الطرازات الهجينة.
اقرأ أيضاً
-
الأرباح الفصلية لـ"تيكوم" ترتفع 55% إلى 237 مليون درهمبدعم نمو الإيرادات 18% في الربع الثاني شركات
-
عرض شيميرا الاستحواذ على بلتون يتلقى استجابة بـ 56% فقطمحللون عزوا انخفاض الكمية المعروضة للبيع إلى ارتفاع سعر السهم على شاشات التداول أسواق المال
-
أوبك+ تعلن الاتفاق على زيادة إنتاج النفط بـ 100 ألف برميل يومياًأشارت إلى أن نقص الاستثمارات أدى لضعف الطاقة الإنتاجية طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية